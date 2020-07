«Willkommen im Haus der Eulen»: Disney Channel startet neue Trickserie

TV-News

Von einer der Macherinnen hinter «Willkommen in Gravity Falls»: Der Disney Channel startet eine neue witzig-mysteriöse Serie.

Die selbstbewusste Teenagerin Luz stößt zufällig auf ein Tor zu einer unbekannten, magischen Welt, in der sie sich mit der rebellischen Hexe Eda und dem süßen, winzig kleinen Krieger King anfreundet. Obwohl sie keine magischen Fähigkeiten besitzt, verfolgt Luz ihren Traum, eine Hexe zu werden, indem sie im Haus der Eulen als Edas Lehrling anfängt und in diesem ungewöhnlichen Umfeld schließlich eine neue Familie findet.So beginnt die neue Serie, die der Disney Channel ab dem 31. August 2020 ausstrahlt. Der Familiensender platziert das Format auf dem Programmslot um 15.15 Uhr, und zwar montags bis freitags.Erdacht wurde die Serie von Dana Terrace, die schon an «Willkommen in Gravity Falls» mitwirkte sowie am gefeierten Reboot der «DuckTales». Ricky Cometa fungiert bei den Eulen-Abenteuern als Art Director. Staffel eins startete in den USA im Januar dieses Jahres und umfasst 19 Episoden.