«Voll5ig»: Tele 5 startet neue Programmreihe

Hits, Geheimtipps und Kulttitel aus der VHS-Ära: Peter Rütten präsentiert bei Tele 5 in der neuen Reihe «Voll5ig» Filme mit Retro-Charme.

VOLL5ig! Das ist DIE TV-Party mit den kultigsten Streifen der 70er, 80er & 90er Jahre! Präsentiert vom one and only @_PeterRuetten_ !

Ab 02.08. mit wahren VHS-Helden wie Flash Gordon, Red Sonja, V – Die Besucher, American Fighter & Eis am Stiel! Mehr Kult geht nicht. pic.twitter.com/hk3CovWu2T — Tele5 (@tele5) July 28, 2020

Programmfenster und Dachmarken, unter denen Filminhalte präsentieren: Das zieht auf Tele 5 . Egal, ob «FSK Sex» für anspruchsvolle Filme voller Erotik, «BumsBuster» für schlüpfrige bis dümmliche Erotikkomödien, «Ostblockbuster» für russisches Kino, die legendäre «SchleFaZ»-Reihe, oder, oder, oder. Und nun wird die Familie an Tele-5-Programmreihen noch größer: Schon am 2. August 2020 feiertseine Premiere.Zunächst vom 2. August bis zum 20. September geplant, präsentiert Tele 5 unter diesem Titel Hits, Fanfavoriten und Geheimtipps aus der Blütezeit des VHS-Kults. Geboten wird ein großes Niveau an Retro-Charme. «SchleFaZ»-Mann Peter Rütten präsentiert die Programmmarke, die Filme und Serien umfasst. Der Auftakt kommt in Form der schon längst angekündigten Wiederholung der einflussreichen Sci-Fi-Seriedaher. Die startet am 2. August um 20.15 Uhr.Tele 5 zeigt sowohl die Kult-Miniserie, als auch deren Fortsetzungund. Spätere Programmpunkte von «Voll5ig» sind «Explorers», «Flash Gordon», «Eis am Stiel» und «Red Sonja».