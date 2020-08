Die Börse als Hollywood-Thema  Es gibt viele erfolgreiche Beispiele

Kino-News

29. Juli 2020, 14:07 Uhr

Die Börse gilt als durch spannendes Terrain für die Branche. Doch welche Filme haben hier am Ende besonders überzeugt?

Fazit: An der Börse werden Geschichten geschrieben

Jeder Anleger kennt diesen Moment – eben stiegen die Kurse noch, nur um plötzlich ins scheinbar Bodenlose zu taumeln. An der Börse werden immer wieder spektakuläre Geschichten geschrieben. Broker, die aus armen Verhältnissen kommen, werden innerhalb kürzester Zeit steinreich. Die Börse ist aber auch voll von Skrupellosigkeit und dem Drang, Gier alles unterzuordnen.Eine ideale Mischung, um in Hollywood darauf spannende Blockbuster zu machen. Teils wird das Ganze mit Humor gewürzt. Oft ist die Prämisse der Geschichten und Filme eine andere. Der Erfolg einiger Broker ist am Ende häufig der Misserfolg vieler. Doch welche Filme mit diesem Thema waren besonders beliebt und erfolgreich ? Hier eine kleine Auswahl aus dem großen Fundus der Traumfabrik Hollywood:Der Kinofilm aus dem Jahr 2013 hat mit einer Wertung von 8,2/10 bei IMDb eine mehr als passables Ergebnis eingefahren. Verfilmt wurde das Leben von Jordan Belfort . Belfort, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und zum Wall Street Broker wird, nutzt bald Pennystocks, um groß abzukassieren – allerdings nicht immer ganz legal. Aufgrund dessen gerät der Broker bald mit dem Gesetz in Konflikt. Regie führte Martin Scorsese. Zu den Hauptdarstellern gehört Leonardo DiCaprio.Der Film lehnt sich schon im Titel an die Börsensprache an und thematisiert die Finanzkrise 2007/2008. Einige wenige Krisengewinner – wie der im Film porträtierte Hedgefonds-Manager – stehen einer riesigen Zahl von Verlierern gegenüber. Basis des Films ist ein gleichnamiges Buch, welches die Krise und deren Ursachen bereits recht früh nach der Finanzkrise versuchte aufzuarbeiten. In den Hauptrollen sind:- Christian Bale- Ryan Gosling- Brad Pittzu sehen. Der Film erschien 2015 und erreichte auf IMDb eine 7,8/10.Der Film aus dem Jahr 1983 ist eine Komödie ohne realen Bezug. Zwei schwerreiche Makler wetten um 1 USD, von welchem Faktor Erfolg eher abhängt. Dazu werden der Geschäftsführer Louis Winthorpe (gespielt von Dan Aykroyd) und ein Bettler (Eddie Murphy) ausgetauscht. Allerdings drehen beide den Spieß um – und wetten erfolgreich an der Börse gegen die beiden Broker, welche in der Folge ihr Vermögen verlieren. Auf IMDb erhielt der Film 7,5/10, Regie führte John Landis. Das Drehbuch für den Film stammte von Timothy Harris und Herschel Weingrod. Inhaltlich erinnert der Film an die Geschichte „Der Prinz und der Bettelknabe“ von Mark Twain.Der Film aus dem Jahr 1987 ist für viele Moviefans einer der besten Streifen rund um die Börse. Im Kern geht es darum, wie sich ein Broker am Anfang seiner Karriere versucht, nach oben zu arbeiten. In Person von Michael Douglas alias Gordon Gekko gerät der Broker an einen Finanzhai, der seine Geschäfte nicht auf legalem Weg zum Erfolg führt. Gordon Gekko benutzt Insiderinformationen – und führt seinen Schützling immer tiefer in diese Form der Wertpapiergeschäfte ein. Doch dieser entscheidet sich am Ende gegen die dunkle Seite des Geldes. Vorlage für Gekkos Charakter sind mehrere real existierende Personen. Auf IMDb erhielt der Film 7,4/10 als Bewertung.Wie The Big Short geht dieser Film auf die Finanzkrise 2008/2009 ein und schafft es bei einem eher überschaubaren Budget von 3,5 Millionen Euro mit einem namhaften Cast zu punkten. Neben Demi Moore spielen auch Kevin Spacey, Paul Bettany und Jeremy Irons mit, der als Chef einer Investmentbank faule Papiere (verbriefte Schrott-Immobilienkredite) auf einen Schlag verkaufen will, um eine Insolvenz der Bank abzuwenden. Genau diese Papiere haben am Ende in der Masse dazu geführt, dass die Immobilienblase platzte und die Finanzmärkte kollabierten.Die Börse macht Millionäre – und kann Anleger bettelarm machen. Und manchmal schreibt das wahre Leben auch Geschichten, die Filmstudios aus Hollywood aufgreifen. Dabei orientieren sich die Drehbücher nicht immer strikt an der Wahrheit, bietet aber sehr viel Unterhaltung. In vielen Filmen geht es um Gier, Reichtum – und wie Maßlosigkeit am Ende auf deren Verursacher zurückfällt.