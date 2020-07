Netflix entwickelt einen «Witcher»-Vorläufer

US-Fernsehen

Aufgrund des großen Erfolges möchte das Unternehmen die Marke noch weiter schröpfen.

Der Streamingdienst Netflix arbeitet mit «The Witcher: Blood Origin» an einem Spin-Off von «The Witcher», der die Hintergrundgeschichte der elfischen Zivilisation vor ihrem Untergang erzählt und die Geschichte des allerersten Hexers enthüllt. «Blood Origin», das in Großbritannien gedreht werden soll, wird eine sechsteilige Miniserie.Das neue Format spielt in einer elfischen Welt – 1.200 Jahre vor den Ereignissen von «The Witcher» und erzählt eine an die Zeit verlorene Geschichte und die Ereignissen, die zu entscheidenden Verbindungen der Sphären führten, als die Welten der Monster, Menschen und Elfen zu einer Welt verschmolzen.Declan de Barra, einer der Autoren der ersten «The Witcher»-Staffel, wird als ausführender Produzent und Showrunner fungieren, Lauren Schmidt Hissrich wird als ausführende Produzentin an dem Projekt arbeiten. Sie ist auch Showrunnerin von Staffel eins und zwei von «The Witcher».