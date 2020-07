RTL holt «stern TV»-Jubiläum Anfang September nach

TV-News

Nachdem die Sondersendung zum 30. Geburtstag im April wegen der Corona-Krise ausgefallen war, wird RTL das Jubiläum nun mit fünf Monaten Verzögerung feiern.

Am 4. April 1990 präsentierte Günther Jauch (Foto rechts) zum ersten Malbei RTL . Eine Spezialsendung zum 30-jährige Jubiläum des TV-Magazins sollte eigentlich am 1. April dieses Jahres produziert werden, doch die Corona-Krise machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Aus aktuellem Anlass entschied man sich bei RTL damals dazu, die Geburtstags- in eine Corona-Sendung umzufunktionieren.Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Schon im Frühjahr erklärte RTL, dass der «stern TV»-Geburtstag nachgeholt werden soll. Und mittlerweile hat man in Köln auch einen Termin für die Jubiläumssendung gefunden: So wird RTL den 30. Geburtstag von «stern TV» mit ziemlich genau fünf Monaten Verzögerung am 2. September 2020 nachfeiern. Den Termin bestätigte ein RTL-Sprecher auf Nachfrage von Quotenmeter.de.Wie ursprünglich geplant soll es sich dabei erneut um eine knapp vierstündige Live-Sendung mit Steffen Hallaschka handeln, die um 20.15 Uhr beginnen wird. Weitere Einzelheiten zum Inhalt der Sendung werde man in den kommenden Wochen bekanntgeben. Für den «stern TV»-Geburtstag am 1. April war unter anderem das langjährige Sendungsgesicht Günther Jauch angekündigt worden.