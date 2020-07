«Run»: Merritt Wever und Domhnall Gleeson brennen im September linear durch

TV-News

Die positiv besprochene neue Serie der «Fleabag»-Schöpferinnen ist ab September bei Sky Atlantic HD zu sehen.

Cast & Crew Produktion: DryWrite, Wild Swim und Entertainment One

Schöpferin: Vicky Jones

Darsteller: Merritt Wever, Domhnall Gleeson, Phoebe Waller-Bridge, Rich Sommer, Tamara Podemski, Archie Panjabi u.v.m.

Executive Producer: Vicky Jones, Jenny Robins, Kate Dennis, Phoebe Waller-Bridge, Emily Leo, Oliver Roskill und Lucan Toh

Im Frühling startete sie in den USA, ab dem 8. September 2020 ist die HBO-Comedyserieauch hierzulande linear und optional auf Deutsch zu sehen. Die Serienschöpfung der-Macher Vicky Jones und Phoebe Waller-Bridge zeigt Merritt Wever («Unbelievable») und Domhnall Gleeson («Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers») als Jugendfreunde Ruby und Billy. Nun setzen sie ihren alten, verrückten Plan um und entfliehen spontan ihrem Alltag.Die sieben Episoden von «Run» sind jeweils dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abrufbar.Julian Miller schrieb in seiner Serienkritik : "Die Autoren von «Run» kennen ihre Figuren so gut, dass sie aus ihrer Heldenreise keinen plumpen, pathetischen Erkenne-dich-selbst-Brei zimmern, sondern eine psychologisch ergebnisoffene und zwischenmenschlich warmherzige Tour, die ihnen immer neue Wahlmöglichkeiten zugesteht, anhand derer sich ihr Charakter, ihre Haltung und ihre Lebensziele offenbaren. Dieser Road Trip darf gern noch eine Weile weitergehen."