Ulrike Folkerts führt durch neue Folgen von «Dein schlimmster Albtraum»

TV-News

TLC bringt Ende August seine Eigenproduktionzurück und in den neuen Folgen ändert sich was: Das True-Crime-Format wird ab dann von Ulrike Folkerts, bekannt als «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal, präsentiert. Los geht es am 27. August 2020 um 22.15 Uhr. Ab dann zeigt TLC immer donnerstags neue Kriminalfälle aus dem echten Leben.Die Doku-Serie zeigt Nachstellungen dieser realen Kriminalfälle, die mit Beiträgen und Einschätzungen von Kriminalistik-Experten, Psychologen sowie Freunden und Familien der Opfer verflochten sind. «Dein schlimmster Albtraum» ist im Branchensprech ein "Reversioning" einer US-Serie, was bedeutet, dass in den USA verwirklichte Inhalte durch einen neuen, deutschen Moderationsteil ergänzt werden. Ähnlich wie es schon jahrelang in der Kinder-Bastelsendung «Art Attack» betrieben wurde, nur mit viel weniger Blut und viel mehr weißem Bastelkleber.Die neue Staffel von «Dein schlimmster Albtraum» umfasst insgesamt 10 Episoden. Ulrike Folkerts ist unter anderem Grimme-Preisträgerin, 2019 erhielt sie eine Ehrenauszeichnung im Rahmen des Deutschen Fernsehkrimipreis.