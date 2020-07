«The Legend of Korra» erscheint Mitte August

US-Fernsehen

Netflix strahlt die Serie von ViacomCBS ab dem 14. August aus.

Nachdem schon «Avatar: The Last Airbender» von Netflix wieder an die Oberfläche gezerrt wurde, kommt nun auch das nächste Format zum Streaminggiganten: «The Legend of Korra». Netflix wird die Sendung ab 14. August zum Streamen bereit stellen, wie der US-Sender Nickelodeon am Dienstag enthüllte. In dem Format erforscht Korra eine moderne Welt, die in der Nachfolge der vorherigen Serie entstanden ist.Dieser neue Planet beinhaltet neuen Technologien, neue Spielwiesen und politische Probleme, mit denen sich die Charaktere auseinander setzen müssen. Die Akteure leben in Republic City, einer Metropole, in der die Mitglieder alle vier Nationen zusammenleben – allerdings nicht immer in Harmonie.Der Schritt von Netflix , das Spin-Off auszustrahlen, erfolgt, nachdem der Vorgänger in den Charts gut abgeschnitten hatte. In den US-Charts soll sich «Avatar» an 61 aufeinanderfolgenden Tagen unter den Top 10-Formaten gehalten haben. Die aus vier Staffeln bestehende Sendung wurde ursprünglich zwischen 2012 und 2014 auf Nickelodeon ausgestrahlt, ehe sie zu CBS All Access kam. In Deutschland wurde sie ebenfalls auf Nickelodeon gezeigt.