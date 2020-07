Mit «100% Wolf»: Das SuperRTL-Programm im Herbst 2020

TV-News

Zu den Highlights des Senders gehört auch die Kids-Variante von «Ninja Warrior».

Im Zuge der Programmpräsentation der Mediengruppe RTL Deutschland hat am Montag auch der Spartensender SuperRTL Einblick in einige seiner nächsten Programmhighlights gewährt und dabei unter anderem die Werbetrommel für die Eigenproduktiongerührt. Das Format wird vorab bei TV Now veröffentlicht, ab Herbst kommt sie dann ins klassische Fernsehen. Für den Herbst sind zudem auch neue Folgen desgeplant.Was ist neu?bietet nicht nur humorvolle Unterhaltung und Spaß, sondern basiert auf einem klaren Diversity-Ansatz. Die unmissverständliche Message der Serie: „Anders sein ist doch gut“. Freddy Lupin hat einen großen Traum. Er möchte Schüler der Heulenstein Akademie werden, einer geheimen Schule für Werwölfe. Dafür muss er beweisen, dass er das Herz eines echten Wolfs in sich trägt. Die deutsche Erstausstrahlung der animierten Produktion soll im Herbst eingeplant werden.Die Adventure-Comedy(die im Original «Dwight in Shining Armor») heißt, wird ebenfalls im Herbst 2020 anlaufen. Das Format lief in Amerika beim kleinen Sender BYUtv. Teenager George liebt in der Comedy die Ordnung – und so verläuft sein Leben im beschaulichen Städtchen Woodside auch ohne unangenehme Überraschungen. Bis zu dem Tag, an dem er in eine Höhle stürzt und dort auf Kriegerprinzessin Greta und Hofmagier Baldrick trifft. Von da an ist George durch einen „Heldenzauber“ an Gretas Schicksal gebunden und muss als „Ritter wider Willen“ die Prinzessin aus so mancher mittelalterlich-märchenhaften Bredouille befreien…Schon ab dem 3. August kommen die neuenzu SuperRTL – der Kindersender zeigt die frische Serie (USA 2019) werktags um 15.25 Uhr.