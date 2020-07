RTLplus 20/21: Neues Musik-Ranking und «Wie geht es dir?»

TV-News

Darüber hinaus wird RTLplus auch erneut wieder das Beste von RTL begleiten.

Der Kölner Fernsehsender RTLplus startet mit einigen neuen Formaten in die im September beginnende TV-Saison. Eine wichtige Säule bleiben dabei Schlagersendungen. So wird die Reihemit Beatrice Egli und Eloy de Jong fortgesetzt. Die Musik-Ranking-Showzeigt, was deutsche Künstler außer Schlager noch zu bieten haben. – darin sollen vor allem deutsche Interpreten portraitiert werden. Verona Pooth und Evelyn Burdecki werden darüber hinaus durch eine weitere Musikreihe führen:will das „kultige Jahrzehnt“ nochmals Revue passieren lassen.Etabliert werden soll in der anstehenden Saison auch eine neue Programmfarbe: Gesundheit.wird ein Ratgeberformat mit Katja Bukhard, in dem sie mit Gästen und Experten über emotionale Krankheitsgeschichten sprechen, praxistaugliche Tipps geben und allerlei Gesundheitsmythen und Hausmittel auf den Prüfstand stellen wird.Nach der erfolgreichen ersten Staffel zeigt RTLplus in der neuen Season die zweite Staffel von, moderiert von Rechtsmediziner Dr. Claas T. Buschmann. Die Crime Doku zeigt die bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands. Darüber hinaus will RTLplus auch weiterhin das Beste von RTL (als Rerun) zeigen und bekannte Formate begleiten. Im Januar etwa kehrt «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Die Stunde danach» mit Angela Finger-Erben zurück ins Nachtprogramm.