«o2 Music Hall»  ProSieben startet neue Musikdoku

TV-News

Moderieren wird Alexandra Maurer. Die Premierenfolge schließt sich im August an das Staffelfinale des kommenden Ruth-Moschner-Quizformats an.

Der Münchner Sender ProSieben startet am ersten August-Dienstag, also am 4. August, ein neues Musikdoku-Format, das auf den Namenhört. In außergewöhnlichen Locations, die für die teilnehmenden Künstler eine große Bedeutung haben und Einblicke in deren Geschichte und Karriere geben, lädt Gastgeberin Alexandra Maurer die Zuschauer ein. Maurer stand zuletzt unter anderem bei RTLZWEIs Livehochzeit als Moderatorin vor der Kamera, jetzt ist sie für ProSieben aktiv.Die Sendung wird einstündig sein und ab 22.40 Uhr zu sehen sein – als Lead-out der finalen Folge von Staffel eins der Ruth-Moschner-Rateshow «Wer sieht das denn?!». In der Debütfolge der neuen Musikdoku wird es um Johannes Oerding gehen.Der Sänger und Songwriter erzählt von seiner außergewöhnlichen Karriere und gibt einen Einblick in die wichtigsten und emotionalsten Momente seiner Geschichte. Zudem gibt es die Highlights vom Gig, den er im Rahmen der o2- Streaming-Events gespielt hat.