«The Bold Type»-Star Aisha Dee beklagt mangelnde Vielfalt

US-Fernsehen

Die Schauspielerin der Freeform-Serie beklagte, dass in vier Staffeln nur eine schwarze Frau Regie führte.

Bei der Serie «The Bold Type» herrscht dicke Luft, denn Schauspielerin Aisha Dee veröffentlichte am Mittwoch ein Statement zur Serie. Sie beklagte, dass es hinter den Kulissen der Serie nur wenig Vielfalt gebe. Sie teilte mit, dass sie in einer vorwiegend weißen, konservativen Gegend in Australien aufgewachsen sei und wie die Schauspielerei sie dazu brachte, besser zu werden. „Zum ersten Mal in meiner Karriere durfte ich eine Figur spielen, die im Mittelpunkt stand.“Dieser Charakter führte dazu, dass sie offen und konstruktiv über die Probleme der Serie sprechen kann. „Ich bin bereit, mich von meiner Figur Kat inspirieren zu lassen. Was würde Kat tun? Sie würde Stellung beziehen und sich für sich selbst und alle anderen marginalisierten Stimmen einsetzen, um Veränderungen zu beeinflussen“, schrieb sie. Die Schauspielerin beklagte, dass es zwei Staffel dauerte, bis eine People of Colour im Autorenraum saß.„Wir mussten eine Geschichte über eine queere schwarze Frau und eine lesbische muslimische Frau erzählen, die sich verliebt haben, aber es waren nie queere schwarze oder muslimische Autoren im Saal. In vier Staffeln hat eine schwarze Frau in zwei Episoden Regie geführt. Eine Quelle berichtete allerdings, dass zahlreiche schwarze Frauen, LGBTQ-Anhänger und weitere Gruppen anwesend waren.“