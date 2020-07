«Der Kriminalist» erhält Termine für Abschiedsfälle

TV-News

Die letzten sechs Folgen der Krimireihe gehen Anfang Herbst über die Bühne. Zudem kündigte das ZDF den Startschuss einer neuen Staffel von «SOKO Leipzig» an.

„ Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden. Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke dem ZDF, meinen Produzenten und Kollegen, aber vor allem den Zuschauern für ihre Treue und ihr Vertrauen. ” Christian Berkel über seine Abschied als Bruno Schumann

Bereits seit über einem Jahr ist bekannt, dass das ZDF die Freitagskrimireihenicht mehr weiterführen wird. Mit der schweren Entscheidung wurde im April 2019 auch angekündigt, dass noch eine finale Staffel in der Mache ist. Schon im vergangenen Jahr wurden die Dreharbeiten mit Hauptdarsteller Christian Berkel abgeschlossen. Nun stehen die Termine für die finalen sechs Episoden. Ab dem 28. August werden die sechs Fälle immer freitags um 2015 Uhr zu sehen sein. Anfang Oktober wird dann mit dem «Kriminalist» nach 14 Jahren und insgesamt 109 Folgen Schluss sein.Zuletzt erreichte das ZDF mit neuen Folgen der Krimireihe im November 2019 stets über vier Millionen Zuschauer bei durchschnittlichen bis guten Marktanteilen zwischen 14,1 und 16,2 Prozent. Beim jungen Publikum tat sich «Der Kriminalist» 2019 etwas schwerer und verbuchte meist weniger als sechs Prozent Sehbeteiligung.In seinem ersten von sechs Abschiedsfällen ermittelt Bruno Schumann (Christian Berkel) unter dem Titel “Das Böse in uns” wegen des Reporduktionsmediziner Dr. Robert Marlov (Patrick Heyn), der erstickt mit einem Taucheranzug bekleidet in einem Schrank aufgefunden wird. Mit dem Hinweis auf mögliche Angststörungen forscht Schumann im Kinderheim nach, indem Marlov aufgewachsen war. Dort stößt er auf den Heimleiter Günther Ellis (Hanns Zischler), zu dem der spätere Arzt eine starke Bindung hatte, und erfahren von ihm ein dunkles Geheimnis…Neben den letzten Folgen von «Der Kriminalist» kündigte das ZDF auch den Starttermin für eine neue Staffel vonan. Die inzwischen 20. Staffel startet direkt im Anschluss an den «Kriminalisten». Insgesamt 15 neue Folgen werden ab dem 28. August immer um 21.15 Uhr ausgestrahlt. Mit dabei ist immer noch Steffen Schroeder als Hauptkommissar Tom Kowalski, der vor kurzem seinen Abschied aus der beliebten Krimireihe bekannt gegeben hatte. Das ZDF verkündete, dass noch bis Anfang 2022 neue Folgen mit ihm zu sehen sein werden.