Idris Elba geht zu Apple

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler hat einen Exklusivvertrag unterzeichnet.

Der Smartphone-Hersteller Apple hat ein weiteres prominentes Gesicht für seinen Streamingdienst gewonnen. Idris Elba und seine Produktionsfirma Green Door Pictures haben einen Exklusivvertrag mit Apple unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrages werden Elba und Green Door sowohl Serien als auch Filme für die Streamingplattform AppleTV+ herstellen.Elba ist Schauspieler, Produzent, Regisseur und Musiker. Er wirkte unter anderem in «Mandela», «Beasts of No Nation» und in mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe als Figur Heimdall mit. Er verkörpert auch die Hauptrolle der BBC-Serie «Luther», die ihm einen Golden Globe Award einbrachte.Elba ist der neueste hochkarätige Star, der einen Vertrag mit Apple unterzeichnet hat. Zu den weiteren Stars gehören Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith und Simon Kinberg. In der vergangenen Woche schnappte sich Apple die Rechte an den Büchern von Maurice Sendak, sodass man „Wo die wilden Kerle wohnen“ neu auflegen kann.