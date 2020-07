SkyOne startet mit «MasterChef» und zahlreichen Promis in den Herbst

TV-News

Die Endemol-Shine-Produktion wird Ende August ihre TV-Premiere feiern.

„ Kochen ist ja prinzipiell etwas sehr Sinnliches – allerdings nicht unter Zeitdruck. Das wird für unsere Celebrities eine richtige Achterbahnfahrt und sie werden vermutlich ziemlich schnell an ihre Grenzen kommen. Die Produktion ist enorm aufwändig, die kulinarischen Themen breit gefächert, unsere Drehorte sind einfach nur der Hammer – das verspricht eine super Staffel zu werden. ” Jurorin Meta Hiltebrand

„ Natürlich drehen wir auch dieses Jahr wieder komplett unter grünen Aspekten, verwenden vor und hinter der Kamera kein Einwegplastik und setzen auch weiterhin auf einen möglichst schmalen ökologischen Fußabdruck – das sind wir unserer Umwelt schuldig. ” Juror Ralf Zacherl

Der Münchner Pay-TV-Sender Sky hat den ersten großen Herbst-Showneustart auf seinem Entertainment-Sender Sky One zeitgenau terminiert. Es handelt sich dabei um die vierte Staffel der Kochshow «MasterChef», die diesmal als Promi-Version unter dem Namenumgesetzt wird. Die neue Staffel umfasst diesmal elf einstündige Episoden. Diese sollen ab dem 31. August 2020 immer montags um 20.15 Uhr im linearen Programm ausgestrahlt werden – natürlich stehen sie später auch auf Abruf bereit.Welche Promis mitmachen, hatte Sky schon Anfang 2020 verraten: Um den Titel kämpfen Sängerin Beatrice Egli, Boxerin Susi Kentikian, Sexexpertin Paula Lambert, Moderatorin Panagiota Petridou, Moderatorin Silvia Schneider, Entertainer Thomas Hermanns, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Ex-Fußballer Hans Sarpei, Moderator und Schauspieler Jochen Schropp sowie Model Cheyenne Ochsenknecht und ihr Bruder Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht. Gedreht wurde sowohl im Studio als auch an außergewöhnlichen Außen-Locations. Unter anderem geht es um eine Siegprämie in Höhe von 25.000 Euro, die der Sieger spenden wird.Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland zum Stellenwert der Show: „Masterchef zählt zu den beliebtesten Brands auf unserer Plattform und die Vorfreude auf die neue Staffel ist groß. Mit dem Celebrity-Spin-off geht die Erfolgsgeschichte weiter. Elf hochkarätige prominente Kandidaten und drei hochqualifizierte Juroren – das wird ein Festessen für alle Fans des Formates.“ Die Juroren der vierten Staffel sind Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand und Nelson Müller.