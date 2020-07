ZDF schnappt sich zwei Red-Arrow-Serien

TV-News

«The Weekly» und «The Bank Hacker» wandern ins Zweite.

Das Zweite Deutsche Fernsehen und das Produktionsunternehmen Red Arrow Studios International sind sich in Bezug auf zwei ausländische Serien handelseinig geworden. Das Zweite wird die Produktionenundin Deutschland zeigen. «The Bank Hacker» kommt aus Belgien. In dem Thriller geht es um einen Banküberfall der besonderen Art, der mithilfe eines erst 19 Jahre alten Hackers über die Bühne gehen soll. Angegriffen werden sollen die digitalen Hochgeschwindigkeits-Geldtransfers zwischen Banken. Die Gelder sollen nämlich auf die eigenen Konten umgeleitet werden. Acht 50 Minuten lange Episoden umfasst Staffel eins.«The Weekly» ist eine Serie von FX und Hulu, die unter anderem von derumgesetzt wurde. Jede halbstündige Episode befasst sich mit einer echten Geschichte, über die dieauch wirklich berichtet hatte. Die Serie wurde im Mutterland bereits in eine zweite Staffel geschickt. „Wir freuen uns, dass das ZDF bei diesen Premium-Serien zugegriffen hat. «The Bank Hacker» ist ein stylishes, charakterbetontes Action-Drama in der Tradition der großen Bankraub-Filme und bietet den Zuschauern fesselnde, eskapistische Unterhaltung. «The Weekly» ist eine wichtige Factual-Serie, die man unbedingt gesehen haben muss, bei der Journalisten derhinter die Schlagzeilen blicken, um den Zuschauern die wesentlichen Geschichten unserer Zeit näherzubringen“, sagt der für die globalen Serien zuständige Red-Arrow-Mann Tim Gerhartz.Sendetermine für die Serien stehen in Deutschland noch nicht fest. Eignen würde sich der Sendeplatz für internationale Ware am späteren Sonntagabend.