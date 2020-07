Nochmal: Kerner präsentiert weitere «Terra X-Show»

TV-News

Die im August eingeplante Ausgabe wird sich mit Wundern der Welt befassen.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird in diesem Sommer eine weitere Ausgabe der Primetimesendungzeigen. Das 90 Minuten lange Format ist für den 26. August, einen Mittwoch, um 20.15 Uhr eingeplant. Schon im Juli lief eine Episode, damals zum Motto „Rätsel der Welt“. Mit 13 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 3,70 Millionen Zuschauern war die Ausstrahlung durchaus von Erfolg gekrönt. In der kommenden Ausgabe soll es nun 90 Minuten lang um „die Wunder der Welt“ gehen.Durch das Format führen Moderator Johannes B. Kerner und die beiden Experten Harald Lesch und Dirk Steffens. Diese Gäste sind obendrein angekündigt: Anja Kling und Wigald Boning sowie Linda Zervakis und Dietmar Bär.In Einspielern werden weitere Promis auftauchen, das Zweite hat hier bislang unter anderem Eva Padberg, Michaela May, Mirko Drotschmann, Sonja Zietlow und Wolke Hegenbarth angekündigt.