«GZSZ»-Schauspieler Raul Richter ergattert Rolle in «Notruf Hafenkante»

Seine Figur in der ZDF-Vorabendserie wohl ab 2021 zu sehen sein.

Sieben Jahre lang, von 2007 bis 2014, spielte Raul Richter in der RTL-Dailyeine der Hauptrollen. Er war dort als Jo Gerners Sohn Dominik zu sehen, der letztlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Jetzt übernimmt der Darsteller wieder eine Serienrolle. Derzeit steht er für neue Folgen der ZDF-Vorabendkrimiserievor der Kamera. Er stößt dort zum Ensemble, die Folgen mit ihm sollen ab 2021 zu sehen sein.Wen spielt er? Nick Brandt kommt ursprünglich aus Flensburg, hat sein altes Team wegen interner Differenzen nicht ganz freiwillig verlassen und ist froh, dass die Versetzung nach Hamburg geklappt hat. Sein erster Tag im PK 21 beginnt mit einer unaufgeregten Vorstellungsrunde, die schnell von einem Einsatz unterbrochen wird: Bei einem Unfall in einer Industriebrache kommt ein Jugendlicher fast ums Leben. Wie kam der stark alkoholisierte Schüler in diese abgelegene Gegend? Und warum wurde er bis auf die Unterwäsche entkleidet? Die Aufklärung des Falles ist am Ende Nicks forscher Art zu verdanken, die in Kombination mit Franzis gegensätzlicher Arbeitsweise eine unbequeme Wahrheit zum Vorschein bringt.Die Dreharbeiten der 16. Staffel dauern voraussichtlich bis Dezember 2020; die Ausstrahlung ist für 2021 geplant. Sanna Englund, Rhea Harder-Vennewald, Matthias Schloo, Aybi Era, Marc Barthel, Hannes Hellmann und Harald Maack gehören auch weiterhin zum Darsteller-Team der ZDF-Serie.