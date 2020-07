ABC arbeitet an «The Bachelor Senior»

US-Fernsehen

Das Franchise des amerikanischen Senders umfasst mehr als 40 Staffeln. Die Kandidaten sind meist junge Hüpfer.

Der US-Fernsehsender ABC hat mit seinem «The Bachelor»-Universum bereits mehr als 40 Staffeln auf dem Buckel und produzierte dazu noch «Bachelor in Paradise», «Bachelor Pad» und sogar eine Olympische Winterspiele-Edition. All diese Versionen haben eines gemeinsam, nämlich dass die Teilnehmer meist zwischen 18 und 35 Jahre alt sind. Aber das könnte sich nun ändern, schreibt das Branchenblatt ‚Variety‘.Bereits Anfang des Jahres, bevor die Coronavirus-Pandemie die Unterhaltungsindustrie und die Welt in Quarantäne zwang, hat ABC einen Casting-Aufruf für Senioren gemacht. Die Idee wurde zwar vorerst gestoppt, aber bei der Produktionsfirma Warner Bros. ist der Castingprozess weit fortgeschritten. Vor der Pandemie stand der Plan, das Format erstmals im Herbst auszustrahlen. „Einige der Casting-Interviews, die wir bekamen, waren einfach so rührend“, sagte Rob Mills von ABC.Dennoch hat das Projekt nicht die höchste Priorität. „Das Wichtigste ist es, «Bachelorette» und «Bachelor» zu drehen. Mitten in der Pandemie musste ABC die Produktion seiner Flagship-Shows unterbrechen, derzeit ist man nicht gerade zuversichtlich, wann die Aufnahmen fortgesetzt werden können. Dennoch halte man an der Senior-Version fest. „Es war wirklich faszinierend, also habe ich keine Zweifel, dass es eines Tages passieren wird.“