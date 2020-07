Archivware: Sat.1 zeigt Mockridge-Best-Of

TV-News

Auch die Impro-Comedy «Mord mit Ansage» kommt mit einer einst für März geplanten Folge ins Programm zurück.

Sat.1 stellt seinen Freitagabend im Hochsommer wieder um. Nachdem in dieser Woche eine neue Folge von «United Voices» heißt, stehen im Laufe des Juli zwei Folgen des Versteckte-Kamera-Formats «Reingelegt» zur Freitags-Primetime auf dem Programm. Ab dem 31. Juli dann soll Luke Mockridge das Publikum zum Lachen bringen.Ab 20.15 Uhr plant Sat.1 dann mit einem Best-Of seiner. Übrigens: Für den Herbst hat der Münchner Sender eine komplett neue Staffel der Show bestellt, die im First Run im Vorjahr auf bis zu 12,8 Prozent Marktanteil einfuhr, teilweise aber auch achteinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen holte.Am 31. Juli kehrt am späteren Abend zudem die Impro-Comedyzurück – ab 23.15 Uhr geht es dann zur Feuerwehr. Lisa Feller, Verona Poth, Kaya Yanar, Oliver Pocher, Simon Stäblein, Faisal Kawusi, Thorsten Bär sind mit dabei. Ursprünglich sollte diese Episode im März 2020 laufen, wegen der Coronapandemie und entsprechender Programmumbauten fiel sie aber aus.