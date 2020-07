Update: So will Sky sein SkyQ verbessern

Vermischtes

Mehr Übersicht, neue Detailseiten und viel mehr Platz für eigene Aufnahmen. SkyQ erhält bei allen Kunden in den kommenden Wochen ein umfassendes Update. Die Details.

© Sky Sky Q bekommt eine neue Benutzeroberfläche. In den kommenden Wochen wird das Software-Update ausgerollt. Mitte August soll der Vorgang bei allen Q-Kunden abgeschlossen sein.

Sky Deutschland ist im Um- und Aufbruch. Vor wenigen Wochen gab das Pay-TV-Unternehmen, das über die Sky Group zum US-Konzern Comcast gehört, den Start einer umfassenden Programmoffensive bekannt – zu dieser gehören neue Themensender, eine exklusive Formel1 ab 2021 und viele Bundesligaspiele auch im neuen Rechtezyklus. Jetzt erklärte Sky, dass man seinen Kunden in den kommenden Wochen ein Software-Update für den SkyQ-Receiver aufspielen möchte. Wie üblich erfolgt dieser Softwarewechsel Stück für Stück. Jeden Tag bekommen also einige Kunden das neue Programm auf den Receiver gespielt. Was kann das Update? Die Benutzeroberfläche soll nach Sky-Angaben übersichtlicher werden. Mit nur einem Klick sollen Kunden zudem auf den neuen Detailseiten alle relevanten Informationen rund um ihren Lieblingsinhalt an einem Ort finden: Serienepisoden auf Abruf, Aufnahmen, Beschreibungen, verfügbare Bildformate oder ähnliche Sendungen, die den Kunden gefallen, und vieles mehr.Zudem wird den persönlichen Aufnahmen noch mehr Platz eingeräumt. Mehr als 800 Stunden Fernsehen passen künftig auf die Festplatte der Box. Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: „Wie versprochen entwickeln wir SkyQ basierend auf unserem Kundenfeedback kontinuierlich weiter, damit Kunden trotz der stark wachsenden Vielfalt an Free-TV, Apps, Mediatheken und den Sky-Premium-Inhalten auch weiterhin so einfach und schnell wie möglich ihre Lieblingsprogramme finden. Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und intuitive kurze Wege stehen dabei im Mittelpunkt.“Der Rollout des Updates soll nach Sky-Angaben Mitte August abgeschlossen sein. Der Launch von SkyQ in Deutschland erfolgte vor etwas mehr als zwei Jahren - das System war zuvor schon in England im Einsatz. Dank SkyQ ist Sky noch mehr Anbieter von Film- und Serienware auf Abruf. Statistisch ist auch erwiesen, dass SkyQ-Kunden mehr Sky-Inhalte On Demand nutzen als Kunden, die noch mit alten Geräten auf Sky Zugriff haben.