So geht es kommende Woche bei «Sturm der Liebe», «Berlin  Tag & Nacht» und Co. weiter

Die ultimative Soap-Vorschau. Welche Geschichten halten die Macher in den nächsten Folgen bereit?

TV Now / Stefan Behrens Rufus (Kai Noll, r.) ist schockiert, als er im Beisein von Tobias (Patrick Müller) von Kommissarin Wenzel (Julia Grafflage) verdächtigt wird, etwas mit Lottas Verschwinden zu tun zu haben. Mehr Infos zu «Unter uns» gibt es immer auf rtl.de.

Die Kult-WG in «Berlin - Tag & Nacht» ist abgebrannt.

Vanessa freut sich sehr, als sich ein Sportmagazin bei ihr meldet, um eine Fotoreportage über die neue oberbayerische Fechtmeisterin zu machen. Endlich zahlt sich die harte Arbeit aus! Doch Vanessas Höhenflug endet abrupt, als ihr Ex-Trainer Urs Bauer plötzlich wieder auftaucht und sie erneut auffordert, ihr zu helfen. Bela kann sein Glück mit Lucy nicht mehr sorgenfrei genießen, denn er befürchtet weiterhin, dass Paul Lucy früher oder später doch noch seine Gefühle gestehen wird. Belas Angst, seine Freundin zu verlieren, bringt ihn zu dem Entschluss, ihr doch einen Heiratsantrag zu machen.Pia hat mit der Kreditkarte ihrer Mutter die Suite im "Drei Könige" für Antons Videodreh gemietet. Sie geht wie selbstverständlich davon aus, dass sie weiter gemeinsam an dem Video arbeiten, doch das lehnt Anton ab. Pia ist tief getroffen und muss Astrid den Diebstahl ihrer Kreditkarte gestehen. Amelie hofft unterdessen, ihren Stalker Carsten Witte niemals wiederzusehen. Als Witte erneut im Hotel auftaucht, erleidet sie eine Panikattacke.Als seine Stalkerin gefasst wird, steigt Rufus' Hoffnung, dass Lotta gefunden wird. Doch dann wird Rufus selbst verhört. Und es kommt noch schlimmer: Er wird sogar festgenommen. Außer sich vor Verzweiflung, bricht er zusammen. Saskia ist irritiert, als bei der Neueröffnung der Konditorei die Kunden wegbleiben…Obwohl Finn mit dem Rücken zur Wand steht, kann er seinen Medikamentenmissbrauch vertuschen. Sein Körper gerät an seine Grenzen. Auch seine Freunde bemerken das. Doch selbst nach einer Intervention bricht der Mediziner sein Schweigen nicht. Außerdem: Marian ärgert es, dass Lena sich weigert, Alexander nach München in ein Fußball-Internat gehen zu lassen. Dank Kim versteht er dann aber, was Lena wirklich umtreibt.Wie starb Alex wirklich? Maren ist nicht davon abzubringen, die Wahrheit herauszufinden. Katrin beruhigt Jonas und Lilly, die Sorge haben, dass ihre Mutter sich in etwas verrennt. Als John eine Einladung nach Ibiza bekommt, ist das die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip mit Shirin. Wird ihnen gut tun nach den letzten Wochen. Doch dann verschwindet Shirin. Als Yvonne Felix bei einem Physiotermin buchstäblich zwischen die Finger bekommt, versucht sie ihn davon zu überzeugen, ein gutes Wort für die Freundinnen einzulegen. Doch Felix will sich nicht einmischen, und Yvonne reagiert kopflos: Sie entführt Felix in einen Keller.Als Bo versucht, mit Leonie auf Tuchfühlung zu gehen, blockt diese alle Annäherungsversuche ab und konzentriert sich stattdessen nur auf die Arbeit am gemeinsamen Label. Bo ist verunsichert und vermutet, dass Leonie überarbeitet ist. Sie brauchen wirklich beide mal Abstand vom Label. Nach dem gestrigen Reinfall beschließt Bo deshalb kurzerhand, den Tag am Pool mit Leonie und den WGlern zu chillen. Sie hofft, dass Leonie endlich mal abschalten kann, muss aber ernüchtert feststellen, dass sie die kleine Auszeit kaum genießt und sich lieber wieder an die Arbeit macht. Leicht genervt lenkt Bo sich daraufhin mit Toni ab, der Kokosnüsse öffnen will. Beim Versuch, ihm zu helfen, kommt es zur Katastrophe. Freddy fühlt sich wie der letzte Trottel, weil er Jill und Tom eine Affäre unterstellt hat. Er will seinen Fehler wieder gut machen und versucht alles, damit Jill ihm verzeiht. Doch leider beißt er bei ihr auf Granit.Nachdem Joe Peggy nicht ausfindig machen konnte, kehrt er nach Berlin zurück. In seiner Verzweiflung glaubt er, dass seine große Liebe mit ihm abgeschlossen hat und fällt in ein tiefes Loch. Seine Freunde versuchen zwar, ihn aufzubauen und machen ihm klar, dass er weiterkämpfen muss. Kim ist peinlich berührt, als Casper sich Mike gegenüber total aggro verhält. Sie akzeptiert sein Verhalten dennoch, weil er der einzige ist, der noch bedingungslos zu ihr hält. Caspers Bewunderung, die Kim gerade sehr nötig hat, genießt sie in vollen Zügen, seine Ausraster ignoriert sie…