«Kung Fu Panda»: Der Disney Channel bringt Neues von den «Tatzen des Schicksals»

TV-News

Die «Kung Fu Panda»-Saga setzt sich durch: Der Disney Channel zeigt weitere Folgen des Serienablegers «Tatzen des Schicksals».

Die Pause ist bald vorbei: Wie der Disney Channel mitteilt, wird er Mitte August die Animationsseriefortführen. Der jüngste Serienableger zu DreamWorks Animations «Kung Fu Panda»-Franchise wird ab dem 17. August 2020 auf dem Familiensender mit 13 brandneuen Folgen der ersten Staffel aufwarten.Die Ausstrahlung erfolgt dann stets montags bis freitags um 19.45 Uhr im Disney Channel. «Kung Fu Panda: Die Tatzen des Schicksals» ist nicht zu verwechseln mit der drei Staffeln umfassenden Serie «Kung Fu Panda – Legenden mit Fell und Fu». Die endete 2016.Und darum geht es in der neuen Serie: Als Drachenmeister hat Po schon einige Herausforderungen gemeistert. Auf das, was nun auf ihn zukommt, hat ihn jedoch keines seiner Abenteuer vorbereitet. Po ist nun Kung Fu Lehrer einer Gruppe von vier Panda-Kindern in seinem Heimatdorf. Die sind plötzlich in den Besitz des Chi alter Kung Fu Meister gekommen und haben besondere Kräfte. Gemeinsam erleben sie unglaubliche Abenteuer, bekämpfen üble Bösewichte und werden zu legendären Helden …