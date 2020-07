Umjubelte Dramaserie «4 Blocks» geht zu ProSieben

TV-News

Der Münchener Privatsender zeigt diesen Sommer die mehrfach prämierte Dramaserie mit Kida Khodr Ramadan als Wiederholung.

Eine weitere Pay-TV-Serie zieht es als Wiederholung ins Free-TV. Nachdem unter anderem die Sky-Serie «Das Boot» im ZDF wiederholt wurde, hat nun auch die gefeierte Crime-Dramaserieeine Free-TV-Heimat gefunden: ProSieben wird diesen Sommer alle drei Staffeln des Pay-TV-Megahits als Rerun zeigen. Die Produktion der Wiedemann & Berg Television GmbH & Co. KG feierte ihre Premiere stets auf TNT Serie und umfasst insgesamt 19 Folgen in drei Staffeln. In diesen dreht sich alles um die seit 26 Jahren in Deutschland lebende, libanesischstämmige Hamady-Familie, ihre inneren Konflikte und ihre Auseinandersetzungen mit dem Gesetz sowie mit institutionalisiertem Rassismus.Die Ausstrahlung bei ProSieben wird am 31. Juli 2020 beginnen und stets gegen 23 Uhr stattfinden. Zum Cast gehören unter anderem Kida Khodr Ramadan, Frederick Lau, Veysel Gelin, Almila Bagriacik, Maryam Zaree, Karolina Lodyga, Massiv, Sami Nasser, Erkan Sulcani, Rauand Taleb, Emilio Sakraya, Ronald Zehrfeld sowie Oliver Masucci und Ludwig Trepte. Die Drehbücher verantworteten Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf und Marvin Kren.Unter anderem sackte «4 Blocks» nicht nur nationales und internationales Lob der Fachpresse ein, sondern auch Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis, beim deutschen Kamerapreis, der Goldenen Kamera und dem Grimme-Preis. Özgür Yıldırım, Oliver Hirschbiegel und Marvin Kren führten Regie.