TV Now will ab August mit neuer Tattoo-Show punkten

TV-News

Präsentiert wird die Sendung von zwei «Sommerhaus»-Stars.

TVNow, der Streamingdienst der RTL-Gruppe, hat für August eine neue Eigenproduktion aus dem Factual-Bereich angekündigt.soll aus sechs Episoden bestehen und beim Dienst am 3. August starten.In dem Format suchen die Kandidaten das Tattoo für eine ihnen nahestehende Figur aus. Das Gegenüber hat kein Mitspracherecht, hat keine Ahnung, was ausgesucht wurde, kann keinen Rückzieher machen und - das Tattoo wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. Die Show kommt im Original von Gobstopper Television für MTV UK – die deutsche Variante wird von RTL Studios umgesetzt. Es ist somit das zweite Mal, dass TV Now mit einer MTV-Sendung punkten will. Zuletzt setzte man schon eine deutsche Version von «Are You the One?» um.Moderiert wird die neue TV Now-Show von den Reality-Stars Mike Heiter und Elena Miras.