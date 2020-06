«Border Patrol USA» macht ProSieben Maxx froh

Quotennews

Die Episoden, die am Sonntagmorgen ausgestrahlt wurden, verbuchten sehr hohe Marktanteile.

Am Sonntagmorgen setzte ProSieben Maxx auf insgesamt acht Episoden von. Die Episoden, die zwischen 06.10 und 10.20 Uhr ausgestrahlt wurden, waren für die Fernsehstation allerdings ein großer Erfolg. Schon in den frühen Morgenstunden wollten sich 0,03 und 0,4 Millionen Zuschauer die Folgen nicht entgehen lassen. Der Marktanteil bei den Werberelevanten lag bei 3,8 und 4,7 Prozent.Kurz vor sieben schickte ProSieben Maxx zwei weitere Folgen On Air, die sich 0,03 und 0,04 Millionen Zuschauer anschauten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich der Spartensendern 3,3 und 2,8 Prozent Marktanteil. Die übrigen vier Folgen erzielten 1,9, 2,3, 2,6 und 3,6 Prozent Marktanteil.Ab 10.20 Uhr setzte die Fernsehstation auf. Die Doppelfolge verbuchte 0,06 und 0,12 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 1,1 und 2,9 Prozent.