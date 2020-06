Er bellt auch im Free-TV: Servus sichert sich Rex-Krimiserie

TV-News

Das Format läuft hierzulande schon bei TNT Serie.

Der Free-TV-Sender Servus TV hat sich Seriennachschub besorgt. Ab dem 7. August will der zu Red Bull gehörende Kanal freitags um 20.15 Uhr Doppelfolgen der Serienproduktionausstrahlen. John Reardon alias Detective Charlie spielt darin die Hauptrolle. Bei der kanadischen Serie handelt es sich um eine Adaption des Sat.1-Krimierfolgs «Kommissar Rex», entsprechend heißt der vierpfotige Partner des Kommissars auch hier Rex.Gemeinsam ermitteln sie in der 100.000-Einwohnerstadt St. John’s, der Hauptstadt der Provinz Neufundland und Labrador im Osten Kanadas. In Kanada läuft die Serie mit Erfolg, zwei Staffeln wurden schon gezeigt, eine dritte ist bestellt.In Deutschland feierte das Format beim Bezahlsender TNT Serie seine Premiere. Sat.1 derweil hatte zuletzt mit einer Hunde-Krimiserie namens «Der Bulle und das Biest» keinen Erfolg; inzwischen hat sich Sky Krimi die Ausstrahlungsrechte im deutschen Pay-TV gesichert. Mehr als eine Staffel gibt es davon aber nicht.