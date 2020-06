«King Klopp»: ntv und TV Now zeigen Trainerdoku

TV-News

Das kommt aus dem Nichts: ntv und TV Now überraschen mit einer neuen Jürgen-Klopp-Doku.

Nach 30 Jahren holt sich der FC Liverpool erstmals wieder die englische Meisterschaft – und ntv sowie TV Now reagieren darauf mit einer vorab nicht angekündigten Sportdoku. Auf TV Now ist sie ab sofort abrufbar. Unter dem Titelbeschäftigt sie sich damit, wie sich Klopp vom Zweitliga-Kicker zur Trainer-Legende entwickelt hat. Bekannte, Sportprofis und Wegbegleiter Klopps erzählen in der Doku zudem spannende Geschichten aus dem Leben des Brillenträgers aus Stuttgart.So enthüllt die Doku, wie ausgerechnet ein Rosenmontag für den langjährigen Partymuffel karriereentscheidend wurde. ntv zeigt «King Klopp – Meistermacher, Motivator, Mensch» am heutigen Freitag, den 26. Juni 2020, um 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 23.30 Uhr.Weitere Ausstrahlungen sind für den 27. Juni 2020 um 9.30 Uhr und den 28. Juni um 18.30 Uhr vorgesehen. Thematisiert wird übrigens auch, wie Klopp in Liverpool zum Liebling der Fans und zum Kult-Trainer wurde: Nicht erst seit dem Gewinn der Champions League letztes Jahr gibt Doubles und Graffitis von ihm in Liverpool – und der Hype wird immer größer …