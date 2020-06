Pandemie lässt Piloten einbrechen

US-Fernsehen

Aufgrund der Corona-Krise ging die Neubestellungen von 36 auf 15 Stück zurück.

Die Pilot-Season, in der die Networks neue Serien erarbeiten und bestellen, ist abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Serienlandschaft deutlich durchgewirbelt. Wurden in den vergangenen zwei Jahren noch jeweils 36 neue Serien bestellt, waren es im Frühjahr 2020 lediglich 15 Stück – ein Einbruch um 58 Prozent. Schon vor Corona bestätigte sich der Trend, denn vor fünf Jahren lag die Zahl der neuen Serien bei 49 Stück.Auch die Traditionen haben sich verändert. Das Network ABC lässt das gesamte Jahr neue Shows und Serien entwickeln, NBC kündigte vor Kurzem an, dass man weiter an neuen Serien arbeitet, um die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. „Ich denke, die Branche wird nicht wissen, was funktioniert und was nicht, bis wir auf der anderen Seite davon angelangt sind“, sagte Kevin Levy, Programmleiter von The CW, über die neuen Entwicklungen in der Branche.Weitere Führungskräfte sprachen mit dem Branchenblatt „Variety“ und sagten, dass sie fest daran glauben, dass die Entwicklung außerhalb der Pilot-Season eine neue Normalität wird, die durch Corona nur beschleunigt wurde.