«Outlander»: Staffel fünf gelangt ins Free-TV

TV-News

Ende Juli startet bei VOX endlich die fünfte Staffel der Fantasy-/Historienserie «Outlander».

Executive Producer Andy Harries

Jim Kohlberg

Ronald D. Moore

Maril Davis

Anne Kenney

Toni Graphia

Ira Steven Behr

Matthew B. Roberts

Marigo Kehoe

Es ist in rund einem Monat so weit: Ende Juli kehrtmit neuen Folgen zu VOX zurück. Denn am 22. Juli 2020 feiert die fünfte Staffel des beliebten Formats ihre Free-TV-Premiere. VOX wird immer mittwochs ab 20.15 Uhr Doppelfolgen zeigen.Die setzen nach der Hochzeit von Brianna und Roger an. Die feierliche Stimmung auf Fraser´s Ridge wird zu ihrem Bedauern schnell wieder gedrückt: Der einflussreiche William Tryon, Gouverneur von North Carolina, erinnert Jamie an den Auftrag, den er ihm erteilt hat: Er soll Murtagh Fitzgibbons auflauern und töten. Jamie ist im Zwiespalt – und muss vor Tryon die wahre Verbindung zu seinem Patenonkel Fitzgibbons verbergen.Die Serie basiert auf Romanen von Diana Gabaldon. Staffel fünf umfasst zwölf Episoden und feierte ihr globales Debüt im Februar dieses Jahres. Auf dem Regiestuhl haben unter anderem Stephen Woolfenden und Meera Menon Platz genommen.