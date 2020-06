Ab August zeigt Amazon Bear Grylls «Eco-Challenge»

TV-News

Mitte August startet auf Amazon Prime eine Abenteuershow mit 66 Teams aus 30 Ländern.

«The Amazing Race» und Co. lassen grüßen: Mitte August startet die neue Amazon-Originalproduktionund bietet Fans von Abenteuershows neues Futter: In zehn Episoden folgt das Format 66 Teams aus 30 Ländern bei einer 11 Tage langen Wettbewerbs-Expedition. Die Expedition führt über 671 Kilometer hinweg durch das unwegsame Gelände auf Fidschi mit Bergen und einem dichten Dschungel. Und auch der Ozean will erkundet werden ...Dabei kämpfen 330 Teilnehmer in Fünfer-Teams – davon jeweils vier aktive Teilnehmer und ein assistierendes Crew-Mitglied – darum, das Rennen zügig und möglichst unbeschadet zu beenden. Moderiert wird das Rennen vom Überlebensexperten Bear Grylls. Mark Burnett ist der Executive Producer. Alle Episoden stehen ab dem 14. August 2020 in der englischen Originalversion und mit deutschen Untertiteln zum Streamen bereit. Die Produktion fand im vergangenen Herbst statt.«World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji» wurde von MGM in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Das Format stammt aus der Feder eines preisgekrönten TV-Teams, bestehend aus Moderator und Executive Producer Bear Grylls, der Showrunnerin und Executive Producerin Lisa Hennessy, sowie den Executive Producern Mark Burnett, Eric Van Wagenen, Barry Poznick für die MGM Studios und Delbert Shoopman, Grylls Produktionspartner.