Showtime zieht Trump-Miniserie vor

US-Fernsehen

Eigentlich war das vierstündige Event nach der US-Präsidentschaftswahl geplant.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat das Premierendatum für seine Miniserie über den ehemaligen FBI-Director James Comey und seine turbulente Beziehung zu Präsident Donald Trump offiziell vorgezogen. Das Event läuft nicht mehr nach, sondern vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020.Dieser Schritt erfolgt nach einer Gegenreaktion der Besetzung und des Teams, das ihre Meinung in einem Brief an den Serienautor und Regisseur Billy Ray gesendet wurde. Sie bedauern, dass die Entscheidung, die Miniserie nach der Wahl ausgestrahlt wird, wohl „auf höchster Ebene von Viacom getroffen“ worden sei.Der Wunsch aller Beteiligten wurde nun erfüllt. Showtime strahlt die zwei Teile am 27. und 28. September 2020 aus. «The Comey Rule» ist eine verstündige Serie, die auf Caseys Buch „A Higher Loyalty“ basiert. Jeff Daniels verkörpert Comey.