Neue Programmierung: Das Erste zeigt dritte «Babylon Berlin»-Staffel binnen elf Tagen

Der Startschuss wird wieder am Sonntagabend gefeiert. Dann werden die sonst dort gesendeten Krimireihen, wie schon 2018, ausnahmsweise pausieren.

Das Erste Deutsche Fernsehen wird die in Zusammenarbeit mit Sky hergestellte Seriewie angekündigt im Herbst mit der dritten Staffel fortsetzen. Diese war vor rund einem halben Jahr schon im Pay-TV bei Sky zu sehen. Das Erste startet die insgesamt zwölf neuen Folgen nun am Sonntag, 11. Oktober 2020 um 20.15 Uhr. Wie schon 2018 wird der Auftakt also auf dem Sendeplatz gefeiert, der sonst Millionen von «Tatort»- oder «Polizeiruf 110»-Fans vor die Bildschirme lockt. An diesem Abend setzt Das Erste gleich auf drei Episoden und anschließend noch auf eine Begleit-Dokumentation.2018 dann sendete Das Erste weitere Folgen immer donnerstags, sodass sich die Geschichten über einen Monaten erstreckten. Die Folge waren rückläufige Reichweiten. Das Finale sahen noch rund 3,66 Millionen Menschen ab drei Jahren, dabei hatten die Premiere 7,83 Millionen und die erste Donnerstagsausstrahlung 5,27 Millionen Leute verfolgt. Der neue Ausstrahlungsplan im kommenden Herbst sieht nun vor: Die Episoden vier bis sechs der dritten Staffel sind am Mittwoch, 14. Oktober zur besten Sendezeit zu sehen. Die Folgen sieben und acht laufen am Donnerstag, 15. Oktober ab 20.15 Uhr. Ebenfalls je zwei Episoden sind zudem für den 21. und 22. Oktober eingeplant – also auch wieder mittwochs und donnerstags."[[Babylon Berlin steht für höchste filmische Qualität, ausgezeichnet mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen. Auch die neuen Folgen sind ein außergewöhnliches Fernsehereignis, das wir im Ersten als Event programmieren und mit einer TV-Dokumentation, einem Hörspiel und einem Webspecial multimedial begleiten“, sagt Volker Herres, der Programmdirektor des Ersten. Die Staffel basiert auf dem Volker Kutscher-Roman "Der stumme Tod", dem zweiten Fall der Bestseller-Reihe um Kommissar Gereon Rath. In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück. Neben ihnen sind zahlreiche Akteure wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Misel Maticevic, Hannah Herzsprung, Leonie Benesch, Christian Friedel, Thomas Thieme, Udo Samel, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics und Jeanette Hain. X Filme Creative Pool hat die Serie Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste , Sky, WDR und Beta Film umgesetzt.