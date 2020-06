Corona: Viele Fernsehende informieren sich im ZDF über Gütersloh

Quotennews

Tönnies und seine Folgen: Der große Corona-Ausbruch in Gütersloh war Anlass für ein gefragtes «ZDFspezial».

Im Versuch, die Anzahl der Corona-Neuansteckungen in der Bundesrepublik zu drosseln, wurde die Nation kürzlich weit zurückgeworfen: In Gütersloh kam es zu einem massiven Corona-Ausbruch. Grund dafür waren die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Arbeiterinnen und Arbeiter der Fleischwerke Tönnies. Das Thema regte das ZDF dazu an, kurzfristig einins Programm aufzunehmen, das am Dienstagvorabend großes Interesse genoss.Ab 19.25 Uhr wurden 2,87 Millionen Wissbegierige notiert, die die Sondersendung des ZDF einschalteten. Das führte den Mainzer Sender zu sehr guten 14,6 Prozent Marktanteil insgesamt. Mit 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 7,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren gemessen.folgten ab 19.40 Uhr mit 3,26 Millionen Krimifans ab drei Jahren, darunter befanden sich 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden gute 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreicht, bei den Jüngeren reichte es nur für maue 4,3 Prozent.