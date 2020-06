'BamS'-Bericht: Bundesliga ab 2021/22 bei Sky und DAZN

TV-News

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe durch die DFL berichtet die Bild am Sonntag, dass die Samstagsspiele und die Konferenz auch zukünftig bei Sky zu sehen sind. DAZN konnte sich angeblich das Paket D sichern...

Am Montag wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) offiziell bekanntgeben, beim wem die Bundesliga ab der Saison 2021/22 zu sehen sein wird. Laut Informationen derkonnten sich in den Verhandlungen zwei Anbieter durchsetzen: Sky und DAZN. Konkret sehe der Vier-Jahres-Deal ab übernächster Saison vor, dass die Samstagsspiele und die Konferenz weiterhin bei Sky bleiben, während das sogenannte Paket D mit den Freitags- und Sonntagsspielen an DAZN gehe. Der Streamingdienst würde so 106 Spiele pro Bundesliga-Saison zeigen und damit mehr als jemals zuvor.Um alle gut 300 Spiele pro Saison sehen zu können, bräuchten Fußballfans demnach weiterhin zwei Abos und nicht etwa drei, wie manch einer bereits vermutet hatte. Hintergrund ist, dass sich Amazon mit den Geboten überraschend zurückgehalten habe, wie dievon Insidern erfahren haben will. Bundesliga wird es bei Amazon daher nicht zu sehen geben. Im Free-TV soll derweil alles beim Alten bleiben, hier sei die «Sportschau» im Ersten „unangefochten“, wie es heißt.An der 2. Bundesliga soll sich lautSky nahezu alle Rechte gesichert haben. Da die Telekom mit ihrem Gebot angeblich nicht mithalten konnte, werden Sky alle Spiele bis auf das neu eingeführte am Samstagabend zeigen. Wie viel Geld die einzelnen Anbieter für die Pakete bezahlt haben sollen, verrät die Sonntagszeitung nicht, bekannt ist aber, dass Bundesliga und Vereine in der aktuellen Rechteperiode TV-Einnahmen von durchschnittlich 1,17 Milliarden Euro pro Saison kassieren. Sollte dieser Wert vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Krise und wirtschaftlichen Einbrüchen diesmal auch nur annähernd wieder erreicht werden, wäre das laut dem Boulevardblatt ein Erfolg.