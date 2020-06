Primetime-Check

Wie gut machten sich «Lincoln Rhyme» und «FBI» in Sat.1? Was machte «Beauty & The Nerd» auf ProSieben? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Sowohl Das Erste als auch das ZDF boten am Abend nur alte TV-Filme an. Die ARD hatte mit einem Krimi aus der Reiheinsgesamt die Nase vorn. Nach einem, das 17,6 Prozent Marktanteil mit 4,96 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren verbuchte, lockte der Fall “Der steinerne Geist” insgesamt 4,67 Millionen Krimifans an. Aus diesen ergaben sich starke 16,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen stand der Fall von 2018 mit 7,3 Prozent ebenfalls gut da.hielt von der großen Masse im Anschluss nur noch 2,88 Millionen Interessierte bei der Laune. Die Sehbeteiligungen gingen auf 11,8 Prozent und 6,3 Prozent zurück. Dieholten im weiteren Verlauf noch solide 10,9 Prozent Gesamtmarktanteil, da sie insgesamt 2,20 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegten. Bei den Jungen verbesserten die Nachrichten den Marktanteil wieder auf gute 8,0 Prozent mit 0,46 Millionen Zusehern.lief bereits 2017 schon einmal über die große TV-Bühne. Drei Jahre später schalteten für das Drama überschaubare 4,11 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil bei allen betrug durchschnittliche 14,3 Prozent, bei den Jungen musste man sich mit 5,7 Prozent zufrieden geben. Dasschloss mit 4,23 Millionen Wissbegierigen an und steigerte die Sehbeteiligung damit auf gute 15,6 Prozent. Beim jungen Publikum lief es mit 0,78 Millionen und 10,2 Prozent deutlich besser.überzeugte ab 22.15 Uhr noch insgesamt 2,25 Millionen Fernsehende und kam so auf leicht unterdurchschnittliche 11,2 Prozent Marktanteil. Bei den Jungen rutschte der Talk auf 5,9 Prozent ab.ProSieben freute sich mit einer neuen Ausgabe vonüber starke 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt verfolgten 1,19 Millionen Zuschauer die neue Folge. Mit 0,92 Millionen werberelevanten Zuschauern sicherte sich die ProSieben-Show die höchste Zielgruppen-Sehbeteiligung des Abends. Etwas dahinter ordnete sich, die neue US-Serie in Sat.1, ein. Die neue Episode generierte zur besten Sendezeit mit 0,67 Millionen jungen Zuschauern gute 8,7 Prozent Marktanteil.schloss ab 21.15 Uhr mit ebenfalls ordentliche 8,7 Prozent und 0,69 Millionen werberelevanten Zuschauern an. Zu später Stunde ließim Rerun mit 6,3 Prozent und nur 0,39 Millionen Umworbenen etwas nach. Da lief es bei ProSieben mit einer neuen Ausgabe vonetwas besser, die immerhin noch 0,49 Millionen Werberelevante interessierte und auf durchschnittliche 8,7 Prozent Marktanteil kam.Wiederholungen vonundbrachten RTL überschaubare 8,7 und 7,0 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum ein. Insgesamt waren für die Reruns 1,17 und später 0,89 Millionen Zuschauer dabei, davon 0,66 und 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige. Wesentlich besser lief es für eigene Verhältnisse für die Kollegen von VOX, die mitinsgesamt 2,05 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugten. Neben sehr starken 7,7 Prozent am Gesamtmarkt freute sich der Agenten-Streifen mit 0,62 Millionen jungen Fans zusätzlich über ausgezeichnete 8,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe.und dasgenerierten im Zusammenspiel für Kabel Eins solide 5,5 und 6,0 Prozent Sehbeteiligung bei den klassisch Umworbenen. Insgesamt 1,00 und später 0,81 Millionen Zuschauer reichten für gute 3,5 und 4,1 Prozent Gesamtmarktanteil. Alte Folgen vonundbegeisterten nur 0,48 und 0,50 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI. Die Marktanteile auf dem werberelevanten Markt beliefen sich auf 3,8 und .4,7 Prozent.