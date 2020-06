Quibi: Jeffrey Katzenberg bleibt optimistisch

US-Fernsehen

Obwohl die Abonnements zum Start eher mau waren, möchte Katzenberg das Geschäftsmodell nicht aufgeben.

Seit April 2020 ist der Smartphone-Streamingdienst Quibi on Air und konnte in den vergangenen Monaten weniger als zwei Millionen Abonnenten für sich gewinnen. Chef und Gründer Jeffrey Katzenberg bleibt aber hoffnungsvoll. „Ich bin immer noch recht optimistisch, dass dies funktionieren wird“, sagte Katzenberg am Donnerstag während des virtuellen SeriesFest. Er gehe davon aus, dass die Abo-Zahlen steigen, sobald die Covid-19-Quarantäne ein Ende findet.Ab Juli, „wenn sich das Land öffnet… werden wir alle wieder auf den Beinen sein“, denkt Katzenberg. „Der Unterschied besteht darin, dass wir für mehr Dinge als je zuvor in der Schlange stehen werden. Wir werden wie verrückt warten, und ich hoffe, dass Quibi da sein wird, um Sie zu unterhalten.“ Branchenexperten glauben, dass Quibi aufgrund des Lockdowns sich nicht durchsetzen konnte. Von einer Übersättigung des Marktes möchte allerdings keiner sprechen.Katzenberg glaubt immer noch, dass Quibis größtes Problem darin besteht, dass er das Pech hatte, während der Pandemie zu starten. „Genau in dem Moment, als die Welt aufhörte, in Bewegung zu sein, war der Moment, in dem wir gestartet sind“, so Katzenberg. „Es war eine Zementmauer, auf die wir stießen.“