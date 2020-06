«Jimmy Kimmel» läuft künftig ohne Jimmy Kimmel

US-Fernsehen

Nach fast 18 Jahren braucht der Moderator der beliebten ABC-Late-Night-Show eine Pause.

„Es ist alles in Ordnung, ich bin gesund, meiner Familie geht es gut, ich brauche nur ein paar Monate Urlaub“, sagte Kimmel, der nach fast 18 Jahren und über 3.130 Episoden eine Verschnaufpause einlegen wird. Damit das Network ABC aber weiterhin Programm am späten Abend hat, wird «Jimmy Kimmel» weitergehen.Kimmel verriert in der Episode vom Donnerstag, dass dies seine letzte neue Sendung im Sommer sei. Er plant, sich die nächsten Monate ein Sabbatical zu nehmen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er hat vor, dass er im September zurückkehrt. Am 20. September moderiert er zudem die 72. Primetime Emmy Awards. „Während Jimmy weg ist, wird eine Truppe von sehr netten und fähigen Leuten einspringen“, sagten die Verantwortlichen der Show.Die Shows, die von Gästen moderiert werden, beginnen am Montag, den 6. Juli. Bereits vor drei Jahren nahm sich Kimmel für seinen Sohn frei, der mit einer angeborenen Krankheit geboren wurde und sich mehreren Operationen am offenen Herzen unterzog. Unter anderem führten Neil Patrick Harris, Will Arnett, Kristen Bell und Chris Pratt durch die Sendung.