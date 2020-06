Das Erste setzt «Die Kanzlei» fort

TV-News

Die Serie kann gezeigt werden, weil die Dreharbeiten zu den 13 frischen Folgen schon vor über einem Jahr begannen.

Das Erste Deutsche Fernsehen kann im auch im Sommer weites gehend aus dem Vollen schöpfen, was den Sendeplatz am Dienstag um 20.15 Uhr angeht. Für den 4. August 2020 steht nun wieder ein Serienwechsel an. Am 28. Juli läuft zunächst die letzte Episode von «Um Himmels Willen» (in diesem Fall übrigens ein Rerun), ab dem ersten Dienstag im August folgt dann die Seriemit Sabine Postel und Herbert Knaup - die 13 neuen Episoden der vierten Staffel wurden ab März 2019 umgesetzt.Die vorherige Staffel, die von November 2018 bis Januar 2019 im Ersten zu sehen war, erreichte in der Spitze starke 5,17 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum. In den neuen Folgen brechen für das Hamburger Anwaltsbüro von Isa von Brede (Sabine Postel) und Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) schwere Zeiten an. Die Kanzlei ist in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, weil ihr ehrenwertes Engagement für die weniger betuchte Klientel zu wenig Geld einbringt. Als sich Brede und Gellert mit der russischen Mafia anlegen, die über eine Hamburger Firma illegales Geld wäscht, steht plötzlich ihr Büro lichterloh in Flammen. Die Rechtsanwälte sitzen mit ihrer Assistentin Yasmin (Sophie Dal) und der putzenden Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) auf der Straße und müssen sich übergangsweise im Gartenhaus eines FKK-Klubs einquartieren.Umgesetzt wurden auch die frischen Folgen, die vermutlich bis in den Spätherbst hinein den Dienstagsslot belegen werden, von der Letterbox Filmproduktion GmbH. Thomas Jauch, Torsten Wacker, Steffi Doehlemann und Dirk Pientka wechselten sich auf dem Regiestuhl ab. Thorsten Näter schrieb die Bücher.