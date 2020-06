Auch ohne «Marco Schreyl» wenig zu holen für RTL am Nachmittag

Quotennews

Da halfen auch Martin Rütter und seine Welpen nichts. Nur «Die Superhändler» holten am Nachmittag einen zweistelligen Marktanteil.

Am Freitag verabschiedete sichnach ein paar Monaten Sendezeit und meist sehr überschaubaren Einschaltquoten aus dem Nachmittagsprogramm von RTL . Mit mauen 4,1 Prozent Sehbeteiligung trat er in der klassischen Zielgruppe leise ab. Am Montag war für seinen Talk stattdessen Hundetrainer und Comedian Martin Rütter unterwegs. Eine Wiederholung seines Formatsschlug sich mit 180.000 werberelevanten Zuschauern und 6,8 Prozent Marktanteil zwar etwas besser als «Marco Schreyl» zuletzt, war unter dem Strich aber auch alles andere als ein Erfolg für RTL.Ummantelt wurde der neue Programmpunkt am Nachmittag des Kölner Senders von ähnlich schwach laufenden Formaten. Diewaren im Vorfeld ab 15.30 Uhr nur für 7,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gut.war im Anschluss mit 8,0 Prozent und 0,24 Millionen jungen Zuschauern zwar etwas besser unterwegs, aber immer noch weit vom Senderschnitt entfernt. Im Nachmittagsprogramm zum Wochenauftakt kamen nurum 14 Uhr mit 10,5 Prozent auf eine zweistellige Sehbeteiligung.Wirklich gut wurden die Zahlen erst am Vorabend alsmit 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährigen starke 18,54 Prozent Marktanteil einstrich.undlieferten im Anschluss gewohnt starke 12,2 und 18,6 Prozent Sehbeteiligung bei 0,70 und später 1,32 Millionen jungen Zuschauern.