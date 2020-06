Terminkollision? Finden der «ESC» und das Pokalfinale 2021 am selben Abend statt?

TV-News

Es geht um den 22. Mai des Jahres 2021 - dann soll die große Musikshow nachgeholt werden, die in diesem Jahr nicht in Rotterdam stattfinden konnte.

Die Veranstalter des Eurovision Song Contests 2021 haben einen Austragungstermin für das große Musikevent gefunden. Es soll nun am 22. Mai 2021 stattfanden, wie üblich also einem Samstag. Austragungsort ist Rotterdam - hier hätte die Veranstaltung schon vor einigen Wochen über die Bühne gehen sollen. Letztlich war dies wegen des Corona-Lockdowns aber nicht möglich. Nun tut sich ein neues Problem auf: Gemäß des vorläufigen Fußball-Rahmenspielplankalenders für die Saison 20/21 soll am 22. Mai das DFB-Pokalfinale stattfinden.Auf der ARD-Seite des Song Contests erklärte Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber nun: "Die EBU, die gemeinsam mit den niederländischen Host Broadcastern für den ESC verantwortlich ist, hat uns informiert, dass aus planerischen und wirtschaftlichen Gründen der 22. Mai 2021 der einzig sinnvolle Termin für die Ausrichtung des Eurovision Song Contest-Finales 2021 in der Ahoy Arena in Rotterdam ist. Dieser Termin ist mit der UEFA abgestimmt. Der Sportkoordinator der ARD, Axel Balkausky, ist bereits seit einiger Zeit mit dem Deutschen Fußball-Bund im Gespräch, um mögliche Kollisionen mit dem Spielplan des DFB-Pokals zu vermeiden."Verschiedene Modelle sind möglich: Vorher wird der Pokal nicht zu Ende gehen können, da die Bundeslitga-Saison 20/21 eher später als früher beginnen wird. Eine Woche danach wäre das UEFA Champions League Finale geplant, im Juni 2021 startet dann die EM. Daher könnte es denkbar sein, das Pokalfinale am 22. Mai eventuell schon am Vorabend anzupfeifen.