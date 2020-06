Neue Sat.1-Serie «Blackout»: Bleibtreu als Hauptfigur besetzt

TV-News

Die Serie wird ab Herbst gedreht und dann bei Joyn und Sat.1 verfügbar sein. Sie basiert auf einem Bestseller-Roman.

An einem kalten Novembertag fällt in ganz Europa der Strom aus. Ein unglücklicher Fehler im System? Ein gezielter Anschlag? Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des totalen Blackouts kämpfen und zugleich die Aufklärung vorantreiben, gerät ein ehemaliger Hacker in den Fokus der Ermittler: Pierre Manzano. Der frühere Umweltaktivist ist inzwischen im bürgerlichen Leben angekommen. Doch nun muss er sich seiner Vergangenheit stellen – und damit der Frage, ob er selbst an der Katastrophe schuld sein könnte – das ist die Geschichte des Marc-Elsberg-Romans «Blackout», der nun verfilmt werden soll. Gemeinsam haben Streamingdienst Joyn und Privatsender Sat.1 eine erste Staffel des Formats in Auftrag gegeben, W&B Television stellt die sechs Episoden her. Joyn will sie 2021 zeigen, Sat.1 zieht dann 2022 nach.Inzwischen sind auch die Hauptrollen der Serie besetzt. Moritz Bleibtreu wird der Serie sein Gesicht geben. Bestseller-Autor Marc Elsberg: "Moritz Bleibtreu ist eine fantastische Besetzung für die Hauptrolle in «Blackout»! Ich kann es kaum erwarten, ihn als Manzano zu sehen!" Bleibtreu mimt den Hacker Pierre Manzano. Weitere Cast-Mitglieder sind noch nicht offiziell bestätigt.Für die Regie der sechsteiligen Serie zeichnen Lancelot von Naso und Oliver Rihs verantwortlich, von Naso schreibt mit Kai Uwe Hasenheit auch das Drehbuch. Produzenten sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Kerstin Nommsen (W&B Television), Koproduzent ist Stefan Gärtner (ProSiebenSat1).