Stoppt «Der Marsianer» «Harry Potter»?

Film-Check

Blockbuster-Battle: Neben Matt Damon als gestrandeter Astronaut versuchen es auch die Minions gegen das Finale der «Harry Potter»-Reihe aufzunehmen.



«Der Marsianer – Rettet Mark Watney», 20:15 Uhr, Sat.1

«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)», ProSieben, 20.15 Uhr

«Ich - Einfach unverbesserlich 3», 20.15 Uhr, RTL

Der NASA-Astronaut Mark Watney (Matt Damon) wird auf dem Mars zurückgelassen, da er fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Er versucht, nicht nur zu überleben, sondern auch Kontakt zur Erde aufzunehmen. Ihm gelingt es aufgrund seiner Fähigkeiten als Botaniker und Maschinenbauingenieur, Sauerstoff zu erzeugen und Signale an die NASA-Zentrale zu senden. Diese beginnt sogleich mit der Planung einer Rettungsaktion des "Marsianers". Zeitgleich begibt sich Watneys eigene Crew auf eine riskante Rettungsmission. Zur ausführlichen Kino-Kritik geht's hier entlang. Fulminantes Finale des Franchise um den beliebten Zauberlehrling Harry Potter: Dunkle Zeiten ziehen auf, als Lord Voldemort und seine Anhänger die Kontrolle über die Welt der Zauberer und auch Hogwarts übernehmen. Derweil ist Harry mit seinen Freunden und treuen Gefährten Ron und Hermine untergetaucht, um die Heiligtümer des Todes zu suchen und die übrigen Horkruxe zu zerstören. In Hogwarts kommt es schließlich zum Showdown und unausweichlichen Duell zwischen Harry und Voldemort. Hier die Quotenmeter-Kritik zum großen Finale im Kampf gegen Lord Voldemort. Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik des dritten Abenteuers der beliebten Minions. Hochkarätiges Blockbuster-Battle am Sonntagabend: Mit anderen “Gegnern” hätte jeder dieser drei Zuschauermagneten das Rennen machen können. Letztlich ist am epischen Finale der «Harry Potter»-Reihe aber kein Vorbeikommen. Über ein Jahrzehnt Filmgeschichte münden im finalen Abenteuer von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, die vor unseren Augen erwachsen wurden. Die düstere Entscheidung im Kampf gegen Lord Voldemort ist unsere Empfehlung am Sonntagabend.