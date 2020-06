«The Hunting»: TV Now zeigt Thrillerserie über geleakte Fotos

TV-News

Die australische Jugend-Miniserie «The Hunting» wird ab Juli auf TV Now zum Abruf bereitstehen.

Im Juli kommt die australische Thrillerserienach Deutschland: Ab dann wird TV Now die vierteilige Serie als Boxset zum Abruf bereitstellen. In dem Format geht es um vier Teenager, deren Leben über Nacht dramatisch auf den Kopf gestellt werden, als intime Fotos von ihnen im Internet auftauchen und zwei Lehrer diese Fotos per Zufall entdecken.Die Serie zeigt daraufhin aus den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten, wie der Skandal sich anbahnt, den Moment der Bloßstellung und die großen Nachwirkungen, die diese vermeintlich harmlosen Teenagerstreiche nach sich ziehen. Schöpfer der vierteiligen Serie sind Sophie Hyde («Animals») und Matthew Cormack («F*!#ing Adelaide»). Regie führt Ana Kokkinos («Seven Types of Ambiguity») zusammen mit Sophie Hyde.In zentralen Rollen spielen Asher Keddie («Offspring») und Richard Roxburgh («Hacksaw Ridge») mit sowie Sam Reid («Bloom»), Jessica De Gouw («Riot»), Luca Sardelis («Deadlock»), Yazeed Daher («Safe Harbour», Kavitha Anandasivam und Alex Cusack.