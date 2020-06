ProSieben und VOX mit Sorgen am frühen Morgen

Quotennews

Fans von US-Ware haben am Mittwoch möglicherweise verschlafen.

Ungewohnt niedrige Quoten fuhren am Mittwochmorgen einige US-Formate bei großen Privatsendern ein. So hatte VOX echte Probleme mit der Ausstrahlung vonab 7.30 Uhr. Zwei Episoden der Spurensicherer-Serie holten bei den klassisch Umworbenen gerade einmal 2,2 und 1,6 Prozent Marktanteil. Erst ab 9.05 Uhr und mitstiegen die Quoten wieder – auf zunächst 4,8, dann 6,6 Prozent. Die niedrigen Quoten von VOX am Morgen sind ungewöhnlich, vergangenen Freitag etwa kam die Bruckheimer-Serie noch auf über sechs Prozent, am Dienstag dieser Woche generierte eine schon um kurz vor sieben Uhr gestartete Episode über fünf Prozent.Auch ProSieben hatte am Morgen zu knabbern. Der Münchner Sender zeigte ab 5.45 Uhr Wiederholungen von, die bei den Umworbenen aber nicht 2,8 und 2,2 Prozent hinaus kamen. Nur rund 80.000 und 60.000 Menschen ab drei Jahren sahen die amerikanische Sitcom. Die Quoten stiegen somit erst ab etwa halb sieben Uhr morgens, als ein Dreierpack von Chuck Lorreszu sehen war: 5,6, 7,5 und 9,5 Prozent Marktanteil waren hier die Folge.Wer war am Morgen stark unterwegs? Natürlich wieder dasmit im Schnitt 15,2 Prozent bei den Jungen im Zeitraum von 5.30 bis zehn Uhr. RTLsgenerierte zwischen sechs und 8.30 Uhr 10,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Zwar lief eine Wiederholung vonab 8.30 Uhr gut – 7,2 Prozent Marktanteil standen bei den Jungen zu Buche, die Ermittler begeisterten insgesamt 205.000 Menschen. Allerdings tat sich direkt davor die Serieeher schwer. Hier lag die Gesamtreichweite bei nur rund 75.000 Sehern, bei den Umworbenen wurden magere 3,5 Prozent Marktanteil gemessen.