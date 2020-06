History zeigt «Jurassic Park»-Darsteller Sam Neill auf hoher See

TV-News

Im Juli widmet sich History in der Dokureihe «Pacific» den Reisen des Kapitäns James Cook. Sam Neill präsentiert die Sendung.

In der sechsteilige Dokureihewidmet sich der dreifache Golden-Globe-Preisträger Sam Neill einem Stück Seefahrtsgeschichte, indem er sie nacherlebt: In dem Format begibt er sich wie einst James Cook auf eine Seereise, die ihn unter anderem nach Tahiti, Neuseeland und Hawaii bis hin zur Antarktis führt.Die Dokureihe dreht sich unter anderem darum, wie Kapitän James Cook seine Südseereisen vor über 250 Jahren im Dienst der Astronomie antrat – und um im Auftrah der britischen Krone den Europäern unbekannte Landmassen zu entdecken und in Besitz zu nehmen.«Pacific – Auf den Spuren von Captain Cook» erforscht davon ausgehend die umstrittene und bewegte Persönlichkeit Cooks, stellt besondere Stationen auf Cooks diversen Reisen vor, zeigt fremde Kulturen und hinterfragt Cooks Einfluss auf diese. History zeigt die sechsteilige neue Doku-Reihe ab dem 19. Juli immer sonntags ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen und als exklusive deutsche Erstausstrahlung.