«Wer wird Millionär? Prominenten-Special» legt gegenüber Herbst zu

Die Ausgabe am langen Pfingstwochenende hatte jedoch weniger Zuschauer als vor rund einem Jahr. Das dürfte mit der starken Konkurrenz zusammenhängen.

Gegen denim Ersten mit Günther Jauch mit einem diesmal gleich dreieinhalb Stunden langen Special vonansenden. Wieder einmal waren es Prominente, die die Fragen des Quizmasters zum Staffelfinale beantworteten. Ab 20.15 Uhr sahen 4,89 Millionen Menschen ab drei Jahren zu – das war das zweithöchste Primetime-Ergebnis am Pfingstmontag. Vergangenen November lag die Reichweite einer Prominenten-Ausgabe der Sendung bei 4,64 Millionen, am 3. Juni 2019 jedoch erreichte Jauch mit dem Promi-Ratespiel noch 5,34 Millionen Fans. Die jetzige Ausgabe siedelte sich diesbezüglich also in der Mitte an.1,32 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, im Primetimeranking war hier ebenfalls nur der ARD-Krimi gefragter. Die RTL-Raterunde erzielte im Schnitt 18,8 Prozent Marktanteil, 0,5 Prozentpunkte mehr als im November 2019.Auf passable Ergebnisse kam die Vorstellung der neuen Landwirte inam Vorabend ab 19.05 Uhr. Die von Inka Bause moderierte rund 70 Minuten lange Ausgabe bescherte den Kölnern im Schnitt 13 Prozent Marktanteil. Die gemessene Sehbeteiligung lag bei 2,86 Millionen Menschen.holte im Vorfeld 2,81 Millionen Leute vor die Bildschirme, die Zielgruppen-Quote lag bei 14,7 Prozent.