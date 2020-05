Best-Of: Sat.1 erinnert an schöne «The Voice Kids»-Momente

TV-News

Die Sendung läuft an einem ‚langen Wochenende‘ im Juni.

Am 11. Juni, einem Donnerstag, wird wegen Fronleichnam in einigen Teilen des Landes nicht gearbeitet – einige Arbeiter werden dann auch am Freitag frei machen und somit ein langes Wochenende genießen. Genau an diesem langen Wochenende zeigt Sat.1 am Sonntagvorabend (14. Juni) ein TV-Special.Auf dem Slot, der zur Zeit noch mit «Das große Backen – Die Profis» besetzt ist, will man an Vergangenes auserinnern.Rund zwei Stunden lang und ab 17.45 Uhr präsentieren Thore Schölermann und Melissa Khalaj „die schönsten Momente“. Mit dabei sind die Coaches Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Johannes Strate, Sasha, Stefanie Kloß und Max Giesinger sowie die «The Voice Kids»-Sieger Michèle und Anisa und das erste Gewinner-Duo der Sendungsgeschichte: Mimi & Josy.