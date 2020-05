Trailerschau

Eine güldne, gute Tugend: Lüge nie!

Sidney Schering von 23. Mai 2020, 15:43 Uhr

Dieses Mal in der Trailerschau: Christopher Nolans Agententhriller, in dem Zeit eine neue Rolle spielt. Daniel Radcliffe in Ballerlaune. Charlize Theron. Und Bella Thorne, ganz böse.

«Tenet»





Christopher Nolans die Regeln der Zeit aushebelnder Agentenfilm «Tenet» wird John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine und Kenneth Branagh in ein ungewöhnliches Abenteuer stürzen.



«Guns Akimbo»





Diese irre Actionkomödie mit Daniel Radcliffe und Samara Weaving



«The Old Guard»





Unter der Führung einer Kriegerin namens Andy (Charlize Theron) kämpft eine geheime und rätselhafterweise unsterbliche Truppe von Söldnern seit Jahrhunderten dafür, die Sterblichen zu schützen. Doch als das Team für eine Notfallmission engagiert wird, werden die außergewöhnlichen Fähigkeiten enthüllt. Es liegt nun an Andy und der neuen Soldatin Nile (Kiki Layne), der Gruppe im Kampf gegen diejenigen zu helfen, die mit allen Mitteln versuchen, die Unsterblichkeit der Teammitglieder zu kopieren und damit Geld zu machen.



«Infamous»





Zwei junge Kriminelle halten ihre Taten in den sozialen Netzwerken fest und werden so berühmt-berüchtigt.

