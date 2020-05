Coronapause naht: So geht «Sturm der Liebe» zu Ende

Soap-Check

Der Fürstenhof macht den Sommer über dicht. Übrigens für mindestens fünf Wochen. Wie geht es für Nina in «GZSZ» weiter und was passiert mit Niclas in «Alles was zählt»?

«Sturm der Liebe», Das Erste

«Rote Rosen», Das Erste

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten», RTL

TV Now Die Szenen entstanden im März, als Deutschland wegen Corona dicht machte. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen. Der Sicherheitsabstand zwischen den Figuren Erik und Merle wird eingehalten.

«Köln 50667», RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Die letzten Folgen vor der Corona-Ausstrahlungspause stehen an. Mindestens für fünf Wochen wird Das Erste auf frische Geschichten aus dem Fürstenhof verzichten müssen. Wir sagen jetzt schon. Was passiert in der letzten Folge, die kommende Woche Freitag im Ersten läuft? Christoph bekommt die Chance, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft zu machen und so ohne Haftstrafe davonzukommen. Er ist erleichtert. Doch diese Entwicklung passt jemandem am "Fürstenhof" ganz und gar nicht. Heimlich wird Christophs Auto sabotiert, damit er zu spät zu seinem Termin mit der Staatsanwaltschaft kommt und ihm doch noch der Prozess gemacht wird. Bela haben Lucys Worte sehr verletzt. Doch anstatt Lucy damit zu konfrontieren, dass sie nur mit ihm an dem Lauf teilnehmen will, um sich nicht ihren Gefühlen für Paul stellen zu müssen, will er ihr beweisen, dass er besser als Paul ist. Daher nimmt er sich vor, eine strenge Diät zu machen, um für den Lauf fit zu sein. Franzi und Steffen müssen kurzfristig eine Cidre-Verkostung auf die Beine stellen. Franzi befürchtet, dass sie es nicht schaffen, aber Steffen aktiviert alle Freunde und die Verkostung wird ein voller Erfolg. Als Franzi kurz darauf Tim trifft, versuchen beide ihre Anspannung zu überspielen. Natascha gerät mit Robert aneinander, weil sie ihm vorhält, dass er Eva betrogen hat. Doch Roberts Verhalten wirft bei Natascha die Frage auf, was wirklich zwischen Robert und Eva geschehen ist, und sie versucht, Kontakt zu Eva aufzunehmen.Mindestens sechs Wochen Pause legt die 14.10-Uhr-Serie ein. Das Erste wiederholt hier noch einmal die allerersten Episoden. Am Montag zu sehen: Als sich Petra endlich überwindet, ihren Mann Thomas auf den Kuss anzusprechen, versichert er ihr, das Ganze habe nichts zu bedeuten. Doch Petra bleibt misstrauisch, spioniert Thomas nach und ist erleichtert, ihn tatsächlich im Büro anzutreffen. Was sie nicht ahnt: Miriam hat sich gerade noch ins Nebenzimmer retten können. Kaum ist Petra weg, verkündet Miriam, sich mit der Rolle als heimliche Geliebte nicht länger zufrieden zu gebenBenedikt verschweigt Ute und Saskia, dass er als Spender für Jakobs neue Leber infrage kommt. Jakobs Leben liegt nun in seiner Hand. Eva ist tief getroffen, dass Noah nicht mehr bei ihr wohnen will. Einzig Sina scheint Evas Frust auf die Weigels zu teilen. Easy bekommt eine böse Prophezeiung, die ihn nicht mehr los lässt.Nach Chiaras Abschneiden beim InkaKraft!-Cup wittert Niclas Morgenluft. Er will ihren Erfolg für sich nutzen und greift an. Chiara weiß nicht, wie sie mit der plötzlichen Annäherung ihres Vaters umgehen soll. Simone ringt sich in ihrer Sorge um Richard dazu durch, Maximilian um Hilfe zu bitten. Jenny fühlt sich völlig überfordert, obwohl alle sie für ihre IKC-Rede loben. Sie wollte doch eigentlich mit ihren Eltern abrechnen.Philip will sich nicht damit beschäftigen, dass angeblich eine neue Kollegin im Krankenhaus auf ihn steht. Um Missverständnissen vorzubeugen, beschließt er, das Gespräch zu suchen - und bringt sich in eine peinliche Situation. Shirin gibt zwar nicht zu, Angst vorm Zahnarzt zu haben, vermeidet es aber, einen Termin zu machen. John, der sich das schon eine Weile mit ansieht, greift zu drastischen Mitteln: Wenn sie nicht zum Zahnarzt geht, bekommt er ihr heißgeliebtes Auto. Kommenden Freitag läuft übrigens die zweite Corona-Episode der Serie, die stark aus rückblickenden Elementen besteht.Freddy kann sich einfach nicht damit arrangieren, dass Jill im Hotcat arbeitet. Die Stripclub-Atmosphäre, die pöbelnden Gäste und auch Jills Chef Ted sind ihm ein Dorn im Auge, weshalb er nicht anders kann, als ständig in dem Club aufzuschlagen. Nachdem Jill ihm ihre Bedenken bezüglich seiner "Besuche" mitgeteilt hat und Freddy seinerseits herausgefunden hat, dass das Hotcat eine weitere Thekenkraft sucht, fasst er den Plan, auf andere Art und Weise auf "sein" Girl aufzupassen. Er wird einfach ihr Kollege.Emmi kann es kaum erwarten, Jannes endlich die Fotos von ihrem heißen Fotoshooting zu präsentieren. Ihre Enttäuschung ist umso größer, als dieser sich gar nicht für die Aufnahmen zu interessieren scheint. Schmidti kann es kaum ertragen mitanzusehen, wie Jade unter der Trennung von ihm leidet. Dennoch bleibt er bei seiner Entscheidung, auch wenn Krätze ihn vom Gegenteil überzeugen will. Es ist das Beste so, er hat ohnehin nicht mehr lange zu leben – bei ihm wurde schließlich vor wenigen Tagen eine schwere und lebensdrohliche Krankheit festgestellt.